Sivas'ta pitbull paniği

Sahipleri tarafından sokağa terk edilen pitbullar korku salmaya devam ediyor. Sivas'ta sahibi tarafından sokağa salındığı düşünülen bir pitbull, Şeyhşamil Mahallesi Dursun Gencer Caddesi'nde bulunan Tuğrul Çiftçi'ye ait vatandaşın müstakil evinin bahçesine girdi. Saldırgan köpek kontrol altına alınamayınca ekiplerden yardım istendi. Ekiplerin olay yerine gelmesi beklenirken hiç kimse pitbulla yaklaşamadı. Çiftçi yüksek bir duvarın üzerinden olup biteni izleyerek ekiplerin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi ekipleri köpeği alarak barınağa götürdü. Hane sakinleri de rahat bir nefes aldı.

Mustafa Koçyiğit