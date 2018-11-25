Sivas'ta puanlar paylaşıldı |Spor haberleri

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada sağ kanattan Torje'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Medjani'nin kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

18. dakikada Torje'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Bjarmysr'in şutu kaleci Gökhan'dan döndü. Yaşanan karambolde savunma topu kornere gönderdi.

29. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Medjani'nin defansın arkasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Robinho'nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş defansa çarparak direğin yanında dışarı çıktı.

31. dakikada ani gelişen atakta Kone'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin şutu direğin yanında auta gitti.

35. dakikada Robinho'nun pasında topla buluşan Kone ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin üstünden dışarı gönderdi.

53. dakikada Vedat Muriç'in pasında savunmanın arkasına sarkan Aminu'nun sağ çaprazdan şutunu kaleci Tolgahan direğin dibinden kornere gönderdi.

58. dakikada organize gelişen atakta sağ kanattan ceza sahasına çevirilen topta kale sahası içerisinde Torje'nin şutu üstten dışarı çıktı.

60. dakikada sağ kanattan Aminu'nun ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Vedat Muriç yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

70. dakikada sol kanattan Boldrin'in ceza sahasına yerden gönderdiği topa Ziya'nın ters dokunuşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

77. dakikada Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda seken topa arka direkte dokunan David Braz topu kafayla ağlara gönderdi. 'Var' tarafından incelenen pozisyon sonrası hakem gol karar verdi. 1-1

86. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede faul yapan Douglas ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

90+6. dakikada sol kanattan Robinho'nun ceza sahasına gönderdiği topta Papp'ın şutu kaleci Gökhan'dan döndü.

---KÜNYE---

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, Hakan Arslan, Medjani (Rybalka dk. 64), Torje (Papp dk. 90 ?), Emre, Robinho, Kone (Muhammet dk. 64)

Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Erdoğan, Aydın, N'Dinga, Cyriac, Rochet

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Brabec, Koray, Mehmet, Ali Çamdalı, Saadane, (Gladkyy dk. 90 ?), Boldrin, Samudio (Süleyman dk. 60), Aminu (Robin Yalçın dk.75), Vedat Muriç

Yedekler: Ujkani, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Mustafa, Fink

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: David Braz (dk. 77) (Demir Grup Sivasspor), Vedat Muriç (dk. 61) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Douglas (dk. 86) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: (Demir Grup Sivasspor), Brabec, Boldrin, Gladkyy (Çaykur Rizespor)