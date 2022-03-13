İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivas'ta rekor soğuk

Sivas'ta rekor soğuk
Sivas'ta rekor soğuk

Sivas’ta son 90 yılın en soğuk 13 Mart’ı yaşandı, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdi.

Sivas’ta rekor soğuk - Tıkla İzle

Son yılların en soğuk kış mevsimini yaşayan Sivas'ta ilkbahar mevsiminde de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Yağan Mart karının hemen ardından hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece birden düştü. Geçtiğimiz gece şehir merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 21 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu hava ısısı son 90 yılda, 13 Mart tarihlerinde ölçülen en düşük sıcaklık oldu. Geçtiğimiz geceye kadar 13 Mart tarihlerinde ölçülen en düşük sıcaklık 1950 yılında sıfırın altında 13 derece olarak ölçülmüştü.

Sivas'ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece düşmesi ile şehirde suya dair ne varsa dondu. Tarihi medreselerin çatı arklarında buz sarkıtları oluştu, havuzlar buz kesti. Gün içerisinde de hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak kaydedildi.

Volkan Kaplan
 

İLGİLİ HABER
Sarıyerde bir kişi araca bağladığı iple kayak yaptı Sarıyer'de bir kişi araca bağladığı iple kayak yaptı
İLGİLİ HABER
Kar altındaki Suuçtu Şelalesinden eşsiz manzara Kar altındaki Suuçtu Şelalesi'nden eşsiz manzara
İLGİLİ HABER
Doğu Anadoluda kar etkisini sürdürüyor Doğu Anadolu’da kar etkisini sürdürüyor
İLGİLİ HABER
Meteorolojiden 5 il için uyarı Meteorolojiden 5 il için uyarı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.