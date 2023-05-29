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Sivas'ta servis aracı ile tır çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta servis aracı ile tır çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Sivas'ta servis aracı ile tır çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta servis aracı ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sivas’ta servis aracı ile tır çarpıştı: 4 ölü, 1’i ağır 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre; Sivas'ın Ulaş ilçesi ile Kangal İlçesi arasında bulunan Yağdonduran geçidinde, yağmur nedeniyle tırın dorsesinin kayarak servis aracına çarpması sonucu 4 kişi ölmüş 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Servis aracı sürücüsü Muammer Biçil serviste bulunan Yılmaz Akpınar, İhsan Mahti ve Mehmet Açıkgöz hayatını kaybederken tır sürücüsü E.K. ve servis aracı içerisinde bulunan M.C. yaralanmış Metin Güler ise ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Metin Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Güler'in hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e yükseldi.

Mert Taha Varol - Harun Üngör

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