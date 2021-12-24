İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivas'ta Sibirya soğukları şelaleyi dondurdu

Sivas'ta Sibirya soğukları şelaleyi dondurdu
Sivas'ta Sibirya soğukları şelaleyi dondurdu

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta Dipsizgöl şelalesi dondu.

Sivas’ta Sibirya soğukları şelaleyi dondurdu - Tıkla İzle

Türkiye'nin en düşük hava sıcaklıklarının ölçüldüğü Sivas'ta hayat adeta dondu. Sıfırın altında 29.7 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu. Dondurucu soğuklar ile il genelinde etkisini gösterdi. Sivas'ın Doğarşar ilçesi sınırları içerisindeki Dipsizgöl şelalesi dondu. Şelalede oluşan metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları havadan görüntülerdi. Ortaya izlemeye doyulmayacak manzaralar çıktı. Şelaleye adını veren Dipsizgöl ise beyaz örtünün içerisinde nazar boncuğunu andıran görüntü oluşturdu.

Volkan Kaplan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.