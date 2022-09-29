Sivas'ta yağlık ayçiçeği hasattı yapıldı, 15 bin ton ürün bekleniyor

Ülkemizde en fazla ekim alanı ve üretime sahip yağlı tohumlu bitki olan ayçiçeğinin Sivas'ta hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ulaş'ın Akkaya köyünde gerçekleştirilen hasat programına Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, Tarım Platformu Üyeleri ile il ve ilçe protokolü katıldı. Programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, “Tarım il Müdürlüğümüz işbirliğinde bir projeyi hayata geçirdik ve bu proje doğrultusunda da 114 çiftçimize 5 bin 500 kilogram tohum dağıttık. Bunun da meyvesini alıyoruz. Bugüne kadar bu dağıttığımız tohumlardan yaklaşık 15 bin ton ürün beklemekteyiz” şeklinde konuştu.

Mustafa Kurtulan



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