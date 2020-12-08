Sivas'ta yaşatılan lahit mezar kültürü yok olmak üzere

Sivas'ta bir çok yerleşim yerinde piramidi andıran lahit mezarlarla karşılaşmak mümkün. Tarihi gibi görülse de bu mezarlardan bazıları sadece 30 yıllık. Sivas kent merkezine 55 kilometre mesafede bulunan Hafik ilçesine bağlı Kurugöl köyü de piramidi andıran lahit mezarları görmek mümkün. Mezarlar görüntüleri kadar üzerlerindeki işlemelerle de dikkat çekiyor. Mezarların üzerindeki işlemeler mezarda yatan ölünün cinsiyeti, mesleği ve hayatına ait önemli detayları simgeliyor. Mezar taşları üzerlerinde çiçek ve örgü motifler bulunuyorsa o mezarın bir kadına, silah, kılıç veya at gibi figürlerin olmasıysa o mezarın bir erkeğe ait olduğu anlaşılabiliyor. Yakın tarihe kadar yapımı devam eden piramit mezarlarda yapılan bilimsel araştırmalar mezarların, Orta Asya Türk mezar kültürünün özelliklerini yansıttığını ortaya koydu.

Zamana meydan okuyorlar

Kurugöl köyünde yaşayan Mehmet Ali Özen, taş mezarların sağlamlıklarıyla zamana meydan okuduklarını belirterek, “Geçmişte yaşlı amcalarımız vardı, bunlar köy mezarlarını yaparlardı. Başka gelirleri yoktu ve rızıklarını bu işten kazanırdılar. Bu mezar taşlarını Veli ve Nuri amca yapardı. Geçmiş dönemde toplumdaki mezar sistemini bize anlatıyorlar. Mezarların bu kadar büyük olmasındaki amaç yerlerini belli etmek. Taşlarımız, sağlamdır ve yıpranmıyorlar. Normal mermer mezarlar, yağıştan dolayı çabuk dökülüyorlar. Burada 1 aşırı geçmiş olan mezarlar var“ dedi.

Veysel Korkmaz - Demet Karakuş