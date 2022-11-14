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Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1yaralı

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1yaralı
Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1yaralı

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Erzincan Karayolu Kılavuz kavşağında meydana geldi. Ömer Harun Taşdelen (29) idaresindeki 58 NH 353 plakalı otomobil, Y.E. yönetimindeki Turgut Reis firmasına ait 34 YB 999 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.B.T yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otobüsü şoförünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Onur Erden

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