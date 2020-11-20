İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta yüksek kesimlerde sis ve kar

Sivas'ta yüksek kesimlerde sis ve kar
Sivas'ta yüksek kesimlerde sis ve kar

Sivas’ın Kangal ilçesinde etkili olan sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, çocuklar kartopu oynayarak eğlendi.

Sivas'ın yüksek kesimleri sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kangal ilçesinde 1700 rakımlı Yağdonduran Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Beyaza bürünen Deliktaş köyündeyse kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar doyasıya kartopu oynadı. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Veysel Korkmaz - Mustafa Koçyiğit - Harun Üngör
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.