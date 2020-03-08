Sivas'ta zorlu randevu

DG SİVASSPOR 1-1 GALATASARAY
Canlı Anlatım
27' Galatasaray'da Onyekuru sol çaprazdan kale sahasına hareketlendi. Müsait pozisyondaki Feghouli'ye pasını verdi. Feghouli'nin vuruşunda kalesini boşaltan Samassa topu engelledi.
26' Galatasaray'da Saracchi sol çaprazdan kaleye sokuldu! Dar açıdan şutunu çekti. Kaleci Samassa üzerine gelen topu kontrol etti.
19' Sivasspor'da topa elle müdahale eden Fernando sarı kart gördü.Sarı Kart - Fernando Andrade
17' Galatasaray'da ilk sarı kart Seri'ye çıktı.
14' Galatasaray, Falcao'nun golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı! Gol - Falcao
7' Sivasspor, Hakan Arslan'ın golüyle 1-0 öne geçti!Gol - Hakan Arslan
2' Sivasspor gole yaklaştı! Sol kanattan yapılan ortaya kale önünde Hakan Arslan kafayla vurdu. Muslera üzerine gelen topu kontrol etti.
1' Maç başladı
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Karşılaşmanın ilk 11'leri
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Ömer Bayram, Onyekuru, Falcao.
Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Yasin, Fernando, Yatabare.