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Sivas'taki kazada ölen 9 kişinin kimlikleri belirlendi

Sivas'taki kazada ölen 9 kişinin kimlikleri belirlendi
Sivas'taki kazada ölen 9 kişinin kimlikleri belirlendi

Sivas’ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen 3’ü çocuk 9 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Gölova ilçesi Çatlı köyü kayınlarında meydana geldi. Kazada, Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan 34 KJ 6418 plakalı Ford marka kamyonet ile karşı istikametten gelen 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ford marka otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi, diğer araçta bulunan 3 kişi toplamda 9 kişi öldü.

Kazada ölenlerin isimleri şu şekilde;

Rabia Görünüş (28), Özgür Görünüş (31), Ali Görünüş (1), Burak Efe Dündar (10), Gökmen Dündar (36), Hamza Çelik (62), Edanur Çelik (20), Necla Dündar (40) ve Hasan Çelik (75).

Nevzat Yücel
 

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