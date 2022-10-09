İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü

Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü
Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında çarpışmanın etkisi ile bir otomobil iki parçaya ayrıldı.

Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Navruz köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada, 38 AK 868 plakalı Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen 58 BM 159 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Tofaş iki parçaya ayrıldı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Serhat Yılmazer
 

İLGİLİ HABER
Önce kaza yaptı sonra kaçtı Önce kaza yaptı sonra kaçtı
İLGİLİ HABER
Otomobile çarpan motosikletteki sürücü ve arkadaşı metrelerce havaya uçtu...Feci kaza kamerada Otomobile çarpan motosikletteki sürücü ve arkadaşı metrelerce havaya uçtu...Feci kaza kamerada
İLGİLİ HABER
Vakadan dönen ambulans kaza yaptı: 6 yaralı Vakadan dönen ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.