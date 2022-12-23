İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siverek'te 4 köyün karıştığı kavgada 7 kişi yaralandı

Siverek'te 4 köyün karıştığı kavgada 7 kişi yaralandı
Siverek'te 4 köyün karıştığı kavgada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 4 köy halkının karıştığı taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

İlçenin Gürakar Mahallesi'ne bağlı Dibekdüzü Köyü'nde yeni ekim alanı açmak amacıyla taşları temizleyen kepçe operatörünün, Dibekdüzü ve Sofice mezra halkı tarafından yapılan uyarıları dikkate almaması üzerine tartışma çıktı, tartışmada kepçe operatörü darp edildi.

Alınan bilgilere göre darp edilen kepçe operatörünün Büyükçay ve Demirci mezralarında bulunan akrabalarına telefon ederek yardım istemesi üzerine çok sayıda kişi araçlarıyla yardıma koştu. Sofice mezrası girişinde yolları kesilen Büyükçay ve Demirci mezralı vatandaşlar ile Sofice ve Dibekdüzü vatandaşları arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga meydana geldi. Kavgada 7 kişi yaralanırken, 7 araç ile bir kepçe de hasar gördü.

Mevlüt Bayraktar
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.