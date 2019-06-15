Siverek'te akrabalar arasında kavga: 6 ölü, 10 yaralı

Siverek ilçesi Çeltik köyünde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi ölürken, olayın hemen ardından yaralıları taşıyan ve hızlı seyir eden iki araç ise yol üzerinde bulunan Karakoyun Mahallesi'nde ise 2 gence çarparak öldürdü. Her iki olay nedeniyle Siverek Devlet Hastanesi'ne ilk belirlemelere göre 10 yaralı getirildi.

Çok sayıda polis ve jandarma ekibi hastaneye sevk edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı da yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı hastaneyi ziyaret etti. Güvenlik tedbirlerini denetleyen Vali Erin ve beraberindekiler, olay ve yaralılarla ilgili detaylı bilgi aldı. Olayda ölen ve ismi belirlenen 4 kişi ise şöyle: "Serhan Delen, Zozan İzol, Merve İzol, Rıdvan Buluş". İlçedeki gerginlik sürüyor.

Mevlüt Bayraktar