Siverek'te feci kaza: 3'ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Siverek-Viranşehir karayolu kırsal Çatak Mahallesi yakınlarında 17 yaşındaki Ümit Safi'nin kullandığı 63 B0561 plakalı otomobilin takla atması sonucu sürücünün 4 yaşındaki kardeşi Muhammed Safi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan diğer kardeşi Abdüsselam Safi (14) ve Eyyüp Ensar Çetiz (9), kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı çocuklar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Çocukların ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Kazada hayatını kaybeden 3 kardeşin babalarının Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Tatlıcak Camii'nin imam hatibi olduğu ve ailesiyle birlikte Şanlıurfa'ya akraba ziyaretine geldiği öğrenildi.

Mevlüt Bayraktar

