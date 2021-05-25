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Siverek'te inşatta mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Siverek'te inşatta mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Siverek'te inşatta mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir inşaatın 2. Katında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin kurtarıldı.

Siverek’te inşatta mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Tıkla İzle

Siverek ilçesinde akşam saatlerinde vatandaşlar halen inşaat halinde olan bir binadan köpek sesi duymaları üzerine, önce kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. İnşaat halinde olan binanın dış kapısının kilitli olduğunu fark eden vatandaşlar olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inşaat sahibine ulaşarak kapıyı açtırdı. İçeride susuzluktan bitkin düşen köpek ekiplerce dışarı çıkartılarak, su ve yemek verildi.

Nenesinin evinden dönerken köpeğin sesini duyduğunu, bunun üzerine babasını olayı anlattığını söyleyen Abdullah Koçal,' Babam bunun üzerine itfaiyeyi aradı ve itfaiye gelerek, köpeği kurtardı. Çok mutluyum” dedi
Oğlunun uyarısı üzerine köpeği mahsur kaldığı yerde fark ettiklerini söyleyen Kenan Koçal,” Oğlum annemlerden eve gelirken köpek sesini duyuyor, bana haber verdi ve ‘baba inşaat halinde ki bir binada köpek mahsur kalmış, biz onu kurtaralım' dedi. Geldim, baktım evet gerçekten de hayvan mahsur kalmış. Sonra itfaiyeye haber verdik, itfaiyenin yardımıyla hayvanı kurtardık” diye konuştu. Hayvanın nasıl oraya çıktığı ve kaç gündür mahsur kaldığı bilinmiyor.

Mevlüt Bayraktar
 

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