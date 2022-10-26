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Siverek'te otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Siverek'te otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Siverek'te otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi şehirler arası karayolunun 4'üncü kilometresinde yaşandı. Adil Ç.'nin kullandığı 34 BJJ 496 plakalı otomobil, Oto Galericiler Sitesi kavşağında Cuma G.'nin kullandığı 01 AAE 087 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada devrilerek ters dönen otomobilin sürücüsü Cuma G., yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mevlüt Bayraktar
 

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