Siviller hayatta kalmak için İdlib'den kaçmaya devam ediyor

Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından hava saldırıları yoğunlaşırken siviller bölgeden kaçmaya devam ediyor. Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgelere yoğun göç dalgası sürüyor.

Bazı siviller Suriye ile Türkiye arasındaki geçiş olan uluslararası Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınındaki bölgelere yerleşiyor. Hayatta kalmak için İdlib'den kaçanlar kendi çabalarıyla çadırlar yapıyor. Sınıra yakın bölgelere gelen siviller yol çevresine, dağlık alanlara ya da buldukları herhangi bir boş alana yerleşip kötü hava şartlarında barınmaya çalışıyor. Esad saldırılarından kaçan siviller Türkiye sınırlara yakın herhangi bir yerin İdlib'den daha güvenli olduğunu belirtiyor.

Bölgede düzenli bir kamp olmadığı için siviller; ailelerinden hayatta kalanlarla birlikte hareket ediyor, uluslararası yardımlardan da faydalanamıyor. Dağınık bir şekilde çadır kuran siviller düzenli bir kamp kurulmasını bekliyor.

İdlib'den Türkiye sınırına kaçan sivillerden biri yaptığı açıklamada, “Biz burada unutulduk. Çocuklarımız iyi beslenemiyor, eğitim alamıyor. Kendi yaptığımız çadırlar yıkılıyor” dedi.

Muhamed El Mustafa

