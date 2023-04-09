Sivrice depreminin vurduğu Doğanyol yeniden inşa edildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilenirken bazı binalar yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar gördü. 6.8 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkisini gösterdiği ilçelerin başında gelen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ise 4 vatandaş hayatını kaybederken, evlerin büyük bölümü hasar gördü.

Depremin hemen ardından bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan ve 3 yıl gibi kısa bir sürede alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan Doğanyol'da depremin izleri silinerek yeni bir Doğanyol inşa edildi.

Sivrice depremi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bir çok defa ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldığı Malatya'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından toplamda 8 bin konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilirken, büyük yıkım yaşayan Doğanyol'da depremin tüm izleri silindi.

“Hayal bile edemiyorduk”

Deprem sonrası (TOKİ) tarafından inşa edilen konutlara yerleştirilen bir çok depremzede sosyal donatılarıyla birlikte kısa sürede inşa edilen konutlardan çok memnun olduklarını kaydederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ettiklerini söyledi.

“Doğanyol tamamen yenilendi”

Deprem sonrası devletin gücünü Doğanyol'da her şeyi ile hissettirerek ilçenin hem alt hem de üst yapısının tamamen yenilendiğini belirten İlçe Belediye Başkanı Hakan Bay ise depremde en çok etkilenen Doğanyol'da 317 konut bir cami ve 56 ticaret haneden oluşan kentsel dönüşümle Doğanyol'un yenilendiğini söyledi.

Hasan Eryılmaz - Cahit Özçelik



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.