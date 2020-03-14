Siyasette ‘virüs iptalleri'

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesi ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasi parti genel başkanları yurt dışı ve yurt içi programlarını iptal ederken, TBMM Başkanlığı da 1 Nisan'a kadar Meclis'te ziyaretçi yasağı uygulama kararı aldı.

Koronavirüsün ülke geneline yayılmasını önlemek amacıyla Cumhurbaşkanı'nın kararıyla alınan tedbirlerle yenileri eklendi. Bu kapsamda, siyasetin merkezi olan TBMM'de ek tedbirler uygulamaya konuldu. Genel Kurul salonu dahil TBMM kampüsü içindeki tüm kapalı alanlarda dezenfektasyon çalışması yapılırken, dünden itibaren de ziyaretçi yasağı uygulaması başlatıldı. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, yıllık ortalama 500 bin kişinin ziyaret ettiği TBMM yerleşkesine günlük gelen ziyaretçi sayısının 5 bin civarında olduğu, yoğun günlerde bu sayının 10 binin üzerine çıktığı hatırlatıldı. Türkiye'nin her bölgesinden Meclis'e gelen ziyaretçilerin geri dönüşlerinde muhtemel bir riski kendi bulundukları ortamlara taşımalarının, vatandaş açısından daha büyük bir riski de beraberinde getirebileceğinin öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada “Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meclis'e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alınmıştır. Bu süre içinde Meclis çalışmalarımız devam edecek, Meclis personeli de görevlerini sürdüreceklerdir. Yine bu süreçte alınması gereken ilave tedbirler de, Sağlık Bakanlığımızla koordineli olarak değerlendirilecektir” denildi. Ziyaretçi yasağı uygulaması partilerin grup toplantılarını da kapsayacak. Ayrıca Meclis Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine bir yazı göndererek yurtdışı seyahate gidenlerin 14 gün boyunca Meclis'e gelmemelerini isted

PROGRAMLAR ERTELENDİ

AK Parti 18 Mart Çarşamba günkü grup toplantısını iptal etme kararı aldı. AK Parti'nin hafta sonu yapılması planlanan ilçe kongreleri de iptal edildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile kabine üyelerinin bazı programları iptal edilirken, siyasi parti genel merkezlerinde koronavirüse karşı bir dizi tedbirin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Girişlere termal kameralar takılacağı ve ziyaretçi kısıtlamasına gidileceği belirtildi.

Türkiye Gazetesi