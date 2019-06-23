Siyasiler oylarını kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamide Soylu ile birlikte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu, Gaziosmanpaşa'da bulunan Dobruca Ortaokulu'nda kullandı. 1004 numaralı sandıkta oy kullanan Soylu, "İstanbul için hayırlı uğurlu olsun. Bir seçim kampanyası oldu. Milletimiz güven içinde 31 bin 342 sandıkta oy kullanmaya başladı. Sabah oy kullanma işlemi sorunsuz başladı. İnşallah bugün İstanbullu hemşehrilerimiz sorunsuz şekilde oy kullanır. 51 bin 909 güvenlik personelimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah" dedi.

Tunceli'de 2 teröristin kıstırıldığı haberini de veren Soylu, "Tunceli'de bir çatışma var. 2 teröristin kıstırıldığı haberleri iletildi. İnşallah kazasız belasız operasyonlarını tamamlarlar. Bir taraftan seçim yapılıyor, bir taraftan Türkiye işini yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Caner Sönmez - Uğur Çetin

TBMM Başkanı Şentop oyunu Üsküdar'da kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi dolayısı ile oyunu Üsküdar'daki Sabri Artam Vakfı İlkokulunda eşi ve kızı ile birlikte kullandı. Saat 11.00 sıralarında oyunu kullanacağı 3174 numaralı sandığa gelen Şentop, sandık görevlileriyle el sıkışıp işlerinde kolaylıklar diledi. Ailesiyle birlikte oyunu kullanan Şentop, okul çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Şentop, “Yüksek Seçim Kurulunun verdiği karar neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bugün yenileniyor. Güzel bir havada şu anda. Milletimiz de çok tecrübeli seçim konusunda. Sükunet içerisinde seçimlerimizi yapacağız. Katılım iyi gözüküyor. Hayırlı olmasını diliyorum İstanbulumuz için, milletimiz için. 31 Mart'taki katılım, Türkiye geneline göre İstanbul'da düşüktü. Az da olsa herhalde Türkiye ortalamasını, 31 Mart'taki ortalamayı bugün aşacaktır diye ümit ediyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Caner Evyapan