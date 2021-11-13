İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siyasilerden A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Siyasilerden A Milli Futbol Takımı'na tebrik
Siyasilerden A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Siyasiler 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Siyasiler sosyal medya hesaplarından 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek, Dünya Kupası Eleme grubunda ikinci sıraya yükselen ‘Bizim Çocukları' gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında, “Yeni hedeflere doğru, yeni başarılara doğru. Tebrikler ‘Bizim Çocuklar'” ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salı günü son bir şarkı istiyoruz sizden, son bir şarkı” ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkyılmaz
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.