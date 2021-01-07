Siyasilerden ABD'de yaşanan olaylara ilişkin peş peşe açıklamalar!

İŞTE SİYASİLERİN YAŞANAN OLAYLAR İLE İLGİLİ YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMALAR!

TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'ye hukuk ve demokrasi çağrısı

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD'deki olaylara ilişkin demokrasi vurgusu

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Endişeyle takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.















TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'ye hukuk ve demokrasi çağrısı

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