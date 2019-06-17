Siyasilerden 'Mursi' mesajları

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Ümmet dik duruşunu unutmayacak”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda ölümüyle ilgili, “Ümmet dik duruşunu unutmayacak” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı, ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak. Mekanın cennet olsun” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç verecek'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda ölümüyle ilgili, “Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mısır halkının seçimle işbaşına getirdiği ve kanlı bir darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir” dedi.

AK Parti sözcüsü Çelik: “Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehit Mursi, hak bildiği yoldan dönmedi. Hakkın hatırını her şeyden yüksek tuttu. Onurlu bir hayat yaşadı” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz” dedi.

Sözcüsü Çelik, “Şehit Mursi, hak bildiği yoldan dönmedi. Hakkın hatırını her şeyden yüksek tuttu. Onurlu bir hayat yaşadı. Darbeye direnen Şehit Mursi başta olmak üzere değerlerine sadık kalanlar bu onurun parçasıdır. Darbeye seslerini yükseltenler ve itiraz yolları arayanlar vazifelerini yaptı, yapmaya çalışıyor. Ama sözde demokratik dünya bu sınavı geçemedi. İdamlara sessiz kaldılar, darbecilere kırmızı halı serdiler. Bu utanç onların alnında yazılı olacak her zaman” ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Şentop: “Mısır halkının, İslam dünyasının ve ezilen milletlerin başı sağolsun”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Mısır halkının, İslam dünyasının ve ezilen milletlerin başı sağ olsun” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mısır'ın seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Mısır halkının, İslam dünyasının ve ezilen milletlerin başı sağ olsun. İnanıyorum ki mücadelesi ve hayatı kendisinden sonrakilere rehberlik edecektir” ifadesine yer verdi.

TBMM Başkanı Şentop, “Mısır'da yaşananlar ve halkının hürriyeti ve refahı için mücadele eden Muhammed Mursi'nin başına gelenler, meşru yönetimleri hedef alan darbeciliğin niteliğini ve işleyişini ortaya koymak ve demokrasi havarisi bazı Batılı çevrelerin gerçek yüzünü ifşa etmek bakımından ibretliktir. Mursi ve yol arkadaşları, Mısır'a ve kendilerini atayan meşru yönetime ihanet eden bir azınlığın tertibiyle devrilmiş, adil olmaktan uzak yargılamalarla mahkum edilmeye çalışılmışlardır. Adalet terazisinde ve tarih önünde kazanan Mursi ve arkadaşları, kaybeden darbecilerdir. Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir. Mursi, hapsedilmişti ama onu hapsedenlerden daha hürdü. Allah, halkının meşru Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ve milletimizin sağlam bir dostu olan Muhammed Mursi'ye rahmet eylesin ve şehadetini kabul etsin” dedi.

Musa Erdoğan