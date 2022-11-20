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Siyasilerden 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek paylaşımları

Siyasilerden 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek paylaşımları
Siyasilerden 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek paylaşımları

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik başlatılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" için birçok siyasiden destek açıklaması geldi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen “Pençe Kılıç-Hava Harekatı”na birçok siyasiden destek
açıklamaları geldi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan siyasiler, teröre karşı birlik mesajı verdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyon başlatan kahraman ordumuza başarılar diliyorum. Duamız, kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir” notunu düştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bir gece ansızın hesap vakti” vurgusunu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “İstiklal için hesap zamanı” ifadelerini kullanırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler” açıklamasını yaptı.


Huzeyfe Tarık Yaman
 

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