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Sızır Şelalesinde Hazan güzelliği

Sızır Şelalesinde Hazan güzelliği
Sızır Şelalesinde Hazan güzelliği

Sivas’ın Gemerek ilçesinde bulunan Sızır Şelalesi, sonbaharın ağaç yapraklarına yüklediği pastel renklerle farklı bir güzelliğe büründü.

Gemerek ilçesine bağlı Sızır Beldesine 1 kilometre mesafedeki Sızır şelalesi, yılın her mevsiminde büründüğü farklı güzellikleri ile doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor. Şu günlerde Hazan mevsiminin özelliklerini yansıtan şelale ve çevresinde sararan ağaç yaprakları ile ortaya çıkan renk cümbüşü görülmeye değer bir manzara sunuyor.

Şelaleyi gezen Ramiz Ayten, Sızır şelalesinin Sivas'ın görülmeye değer güzelliklerinden bir tanesi olduğunu ifade edip, “Yılın dört mevsimi ayrı güzelliğe sahip olan Sızır Şelalesi sonbaharın gelmesiyle ayrı bir güzelliğe büründü” dedi.

Erhan Aksoy

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