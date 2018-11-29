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Skandal 'burka' kararı uygulanacak

Skandal 'burka' kararı uygulanacak
Skandal 'burka' kararı uygulanacak

Hollanda’nın Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halseme, geri adım atarak burka yasağını uygulayacağını açıkladı.

Hollanda senatosu 5 ay önce, uzun süredir üzerinde tartışılan burka yasasını onaylamıştı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ise ülkede onaylanan burka yasağını başkentte uygulamayı düşünmediğini açıklamıştı. Halseme'nin ardından Rotterdam ve Utrecht Belediyelerinin de benzer açıklamaları üzerine Hollanda İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren, "Burka yasağını belirli bir müddet için askıya aldım" açıklamasını yapmıştı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de "Burka yasağı er ya da geç uygulamaya geçecektir" demişti.

AMSTERDAM'DAN GERİ ADIM 

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin "Burka yasağı büyük şehirler olmak üzere bütün ülke genelinde uygulanacaktır" yönündeki sert açıklaması karşısında Amsterdam Belediye Başkanı Halsema da geri adım atarak, "Burka yasağı Amsterdam için de geçerli olacak" açıklamasını yaptı. Halseme, "Her ne kadar burka yasağına karşı olsam da yasalar ülke geneli için geçerlidir. Evet burka yasağına bir kez daha belirteyim ki sıcak bakmıyorum ama yasaların uygulanması gerekiyor. Benim burka yasağı hakkında düşüncemin ne önemi olabilir ki? Yasaları uygulamak zorundayız" dedi. 

Utrecht ve Rotterdam belediyesi ise burka yasağını uygulayıp uygulamayacağı konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı.  

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