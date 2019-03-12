İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Skandal görüntüler! İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapısında namaz kılanlara saldırdı

Skandal görüntüler! İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapısında namaz kılanlara saldırdı
Skandal görüntüler! İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapısında namaz kılanlara saldırdı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın kapısında yatsı namazı kılan Filistinlilere saldırdı.

Skandal! İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapısında namaz kılanlara saldırdı - Tıkla İzle

İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasıyla başlayan gerginlik namaz kılmak isteyen Filistinlilere saldırılarıyla devam ediyor. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın Bab El-Asbat kapısında yatsı namazı kılan Filistinlileri dağıttı. 

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde yaralanan 4 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. 

İsrail polisi bugün, öğle namazının ardından Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmış, ikindi ve akşam ezanlarının okunmasına izin vermemişti.  

Muhammed Rabah
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.