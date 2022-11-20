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Skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş

Skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş
Skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş

Tokat’ta özel bir hastanede yoğun bakım servisinde yatan hastaya şiddet uygulandığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından Salğk Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı ile görevlendirilen müfettişler hastanede incelemelerine başladı.

Skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş - Tıkla İzle

Tokat'ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesinde yoğun bakım servisinde yatmakta olan bir hastaya hemşireler tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri izleyenlerin tüylerini diken diken etmişti. İnfiale neden olan görüntülerin yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneyle ilgi derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu. Görüntüler basına düşer düşmez görevlendirilen müfettişler, sabah saatlerinde hastaneye gelerek incelemelerine başladı.


Nurhan İçmez - Yunus Çiftci
 

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