İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Skandal sözleri söyleyen senatöre yumurtalı saldırı

Skandal sözleri söyleyen senatöre yumurtalı saldırı
Skandal sözleri söyleyen senatöre yumurtalı saldırı

Avusturalyalı senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen saldırıyı göçmenlere atfederken yumurtalı saldırıya uğradı.

Skandal sözleri söyleyen senatöre yumurtalı saldırı - Tıkla İzle

Avustralyalı senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda saldırısı ile ilgili bir açıklama yaparken 17 yaşında genç tarafından yumurtalı saldırıya uğradı. Saldırıya karşılık veren senatör, gence dakikalarca yumruk attı. Öfkeli Anning, bir kişi tarafından uzaklaştırılırken genç ise olay yerinde bulunanlar tarafından etkisiz hale getirildi.
Avustralya medyası, 17 yaşındaki gencin gözaltına alındığını yazdı. 

Avustralyalı senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda'nın göçmen politikasını eleştirerek, terör saldırısından Müslüman nüfusunun artışını sorumlu tutmuştu. Başbakan Scott Morrison ise Anning'in ifadelerini “korkunç ve çirkin” olarak tanımlamıştı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.