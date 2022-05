Skill for English Dil Sınavları, İrlanda tarafından Öğrenim Vizesi için kabul ediliyor

Değerlendirme hizmetleri, teknoloji ve yetenek yönetimi çözümleri sağlayıcısı PSI Services (PSI) ve İskoçya Yeterlilik Kurumu (SQA), Skills for English B1 ve B2 Dört Becerili dil sınavlarının İrlanda hükümeti tarafından Öğrenim Vizesi amacıyla kabul edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Skills for English sınavını en hızlı büyüyen önemli İngilizce sınavlarından biri haline getirerek, sınava girenler için kapılar açıyor, kurumlar için güvenilirlik sağlıyor ve küresel ortak ağlarına fırsatlar sunuyor. İrlanda'da bulunan çok sayıdaki üniversitelerden birinde onaylı bir İngilizce programında okumak isteyen uluslararası öğrenciler artık başvurularının bir parçası olarak Skills for English: SELT veya Skills for English: Global sınavlarına girebiliyor. Bu aynı zamanda öğrencilere yarı zamanlı çalışma hakkı da veriyor. PSI'nın piyasaya sürdüğü en yeni İngilizce dil sınavı olan Skills for English: Global tanıtımı da eşlik ediyor. Skills for English: Global SELT sınavını temel almakla birlikte, doğrudan akademik kayıtlar ve yurt içi kullanım için tasarlandı. Aynı sınav merkezi ağı üzerinden ya da çevrimiçi yönlendirme yoluyla uygulanır ve sınava giren kişiye kendi evinin rahatlığında sınavı uygulama olanağı sunuyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan PSI başkanı Janet Garcia, "Adalet Bakanlığı'ndan resmi onay aldığımız için mutluyuz; İrlanda'da öğrenim vizesi amacıyla kabul edilmek, Skills for English için önemli bir stratejik dayanak; bu sayede uluslararası öğrencilere İngilizce öğretimi ve yüksek öğrenim için küresel olarak en iyi hedef pazarlardan birine daha da fazla erişim sağlayacaktır" dedi.

İskoçya Yeterlilik Kurumu'nda İş Geliştirme Direktörü John McMorris, İrlanda hükümetinin B1 ve B2 Dört Becerili Skills for English dil sınavlarını öğrenim vizesi amacıyla tanımasının önemli bir gelişme olduğunu ve SQA ve PSI arasında halihazırda başarılı bir ilişki geliştirildiğini belirtti.