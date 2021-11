'Skyroad ile Keşfet' Fotoğraf Yarışması'nda kazananlar belli oldu

Albayrak Medya markalarından Skyroad'un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlediği “Türkiye'nin seyahat rotalarını keşfet” konulu fotoğraf yarışmasında, toplamda 60 bin TL ödül kazanan fotoğraflar belli oldu. Türk Hava Yolları, Yıldız Holding ve Vakıfbank sponsorluğunda gerçekleşen “Skyroad ile Keşfet” adlı yarışmada üç kişiye jüri ödülü, üç kişiye Instagram etkileşim ödülü, bir kişiye de “Mutlu Et Mutlu Ol” özel ödülü olmak üzere toplam yedi ödül verildi.

“Jüri ödülü” kazanan isimler sırasıyla;

1. Murat Yılmaz (Kars) 2. Mustafa Varol (Konya) 3. Fatih Mehmet Özdemir (Artvin) ödülleri alan kişiler oldu.

Diğer bir alan, “Instagram etkileşim ödüllerini” kazanan isimler sırasıyla,

1. Mehmet Özcan (Artvin) 2. Yusuf Topsakallar (Kocaeli) 3. Musa Solmuş (Safranbolu) Instagram etkileşim ödüllerine layık görüldü.

Bir diğer alan olan “Mutluluk özel ödülü” kazanan kişi ise Şeref Akçay (Erzincan) oldu.

Ödül töreninde konuşan Albayrak Grubu Ceosu Ömer Bolat, “Albayrak Medya Grubu bünyesinde televizyon, gazete, 15 kadar hayatın ve toplumun her alanına hitap eden dergilerimiz var. Dijital medya organımız ve yayınevimiz de var. Dergilerimizin içinde en önemlilerinden biri de Skyroad ismiyle ülkemizin zengin tabii, tarihi ve kültürel zenginliklerini hem yurt içinde halkımızı, hem yurt dışına tanıtmayı amaçlayan bir dergimiz var. Skyroad Dergisi her geçen gün büyüyor. 10 milyonlarca takipçisi olan bir dergimiz. Geçen yıl ve bu yıl başlattığımız ödüllü fotoğraf yarışmamız var. Yurdumuzun çeşitli bölgelerinden binlerce katılımcının çektikleri fotoğrafları gönderdikleri bu yarışma ile en iyi fotoğraf ödülleri programı düzenliyoruz. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi fotoğraf sanatçıları, üstatlar, jüriyi oluşturuyor ve bu fotoğraflar arasından ödül kazanan birinci, ikinci, üçüncüler ve jüri özel ödülü şeklindeki fotoğrafları belirlemiş oluyorlar. Buradaki amacımız memleketimizin en güzel yerlerine dair amatör, gönüllü ruhla yapılan fotoğraf çekimlerini Skyroad okuyucularıyla hem dergimizde hem dijital mecramızda paylaşmak. Böylece Türkiye'mizin cenabı Allah'ın bahşettiği o güzel coğrafi tarihi ve kültürel zenginliklerini 10 milyonlarca vatandaşımızla paylaşmak. Bu vesileyle bugün yarışmanın ödül törenini gerçekleştirdik. Tüm ödül alan fotoğrafçı sanatçılarını tebrik ediyorum. Jüri üyelerimize ve bu yarışmaya binlerce fotoğrafını gönderen değerli kardeşlerimize teşekkürler ediyoruz. Inşallah Skyroad ile bütün vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar, iyi seyahatler diliyoruz. Güvenli seyahatler diliyoruz. Skyroad Yoluna devam edecek.” Dedi.

“Dijital mecralarımız başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor”

Yarışmayla ilgili görüşlerini aktaran Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü “Albayrak Grubu medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetleriyle ülkemizde her geçen gün yenilikleri yakından takip ederek büyüyor. Televizyonumuzdan gazetemize, dijital mecralarımızdan dergilerimize toplumun her kesimine hitap ederek çok önemli yayıncılık hizmeti veriyoruz. Özellikle GZT.com, Mecra, Skyroad gibi dijital mecralarımız ilk günden bugüne başarılı ivmesiyle göğsümüzü kabartıyor. Skyroad ile Keşfet yarışmamızın bu yıl ikincisini düzenledik. Hem jüri elemesinden geçen hem de etkileşim ödülü kazanan katılımcılarımızı tebrik ediyorum. Destekleriyle yanımızda olan sponsorlarımıza, değerli jüri üyelerimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geleneksel hale gelmesini arzuladığımız yarışmamızla Türkiye'nin gizli kalmış noktalarını fotoğraflarla keşfederek aynı zamanda ülkemiz turizmine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.



“Seyahat ve fotoğrafçılık birbirinden ayrı düşünülemez”

Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan ise bu yılki yarışmayı değerlendirirken “Seyahat ve fotoğrafçılık temelde birbirine entegre iki konu. Dijital dünyada, seyahat anılarımızı ölümsüzleştirmek için kullandığımız ilk yol fotoğraf çekmek. Fotoğraf tutkusu, Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla birleşince de ortaya böyle güzel bir fikir çıktı. ‘Türkiye'nin seyahat rotalarını keşfet' konulu fotoğraf yarışmamıza binlerce başvuru aldık ve tüm dijital platformlarda milyonlarca erişime ulaştık. Hem yarışma amacı hem de Skyroad marka bilinirliği için, tüm ekibi mutlu eden bir sonuca ulaşmış olduk. Önümüzdeki yıllarda da yarışmamızla birçok fotoğrafın ölümsüzleşmesine ve ülkemizin farklı rotalarının keşfedilmesine vesile olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.



20 Eylül-20 Ekim 2021 tarihlerinde online olarak başvuruların gerçekleştiği yarışmanın jüri heyetinde şu isimler yer aldı: Foto Muhabiri Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı İlhan Eroğlu. Jürinin değerlendirmesinden geçen fotoğrafların sahipleri toplam 60 bin TL ödül kazandı. Ayrıca 1 kişi de Mutluluk Özel Ödülü'nü kazandı. Ödüller 3 Kasım 2021 tarihinde teslim edildi.

Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu