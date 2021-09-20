‘Skyroad ile Keşfet' ödüllü fotoğraf yarışması için başvurular başladı

Albayrak Medya markalarından Skyroad, Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl ikinci kez “Türkiye'yi Keşfet” konulu bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Türk Hava Yolları, Yıldız Holding ve Vakıfbank sponsorluğunda “Skyroad ile Keşfet” adlı yarışmada, en iyi fotoğraflara toplam 60 bin TL ödül verilecek. Üç kişiye jüri ödülü, bir kişiye “Mutlu et mutlu ol” özel ödülü, üç kişiye Instagram etkileşim ödülü olmak üzere toplam yedi kişiye ödülleri teslim edilecek.

Geçtiğimiz yıl da toplamda 60 bin TL ödül dağıtılan yarışmada 3 kişi jüri tarafından ödüllendirilmişti, 3 kişi de Instagram'da en yüksek beğeni alan fotoğraflarıyla ödül almaya hak kazanmıştı. Bu yıl da hem jüri elemesi hem de etkileşim için yarışacak fotoğraflarla 20 Eylül - 20 Ekim arasında www.skyroadilekesfet.com web sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Aylık “Gezi kültürü dergisi” temasıyla yola çıkan Skyroad, dijital bir platform olarak ve yeni keşifler sunarak yolculuğuna devam ediyor. Seyahatten kültür-sanata, sinemadan müziğe kadar hayatın farklı alanlarından özgün ve yenilikçi içerikleriyle takipçileriyle buluşuyor; hem Türkiye'yi hem de dünyayı tanıtıyor.

Yarışmaya katılabilmek için üç şart bulunuyor. Instagram'da @Skyroad hesabını takip etmek, Türkiye'nin gezi noktalarında çektiği fotoğrafı Instagram'da #SkyroadileKeşfet etiketiyle paylaşmak ve yarışmanın “www.skyroadilekesfet.com” sitesinden başvurmak gerekiyor. Tek kategoride değerlendirilecek olan fotoğrafların jüri değerlendirmesine göre ilk üç fotoğraf seçilecek ve ayrıca yine jüri elemesinden geçecek olan bir kişiye “Mutlu et mutlu ol” özel ödülü verilecek. Instagram'da ise en çok beğeni alan üç fotoğraf sahibi ödülleri almaya hak kazanacak.

20 Eylül - 20 Ekim 2021 tarihlerinde online olarak başvuruların yapılacağı yarışmanın jüri üyeleri ise şöyle: Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı Dilek Uyar, Fotoğraf Sanatçısı İlhan Eroğlu, Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başvurusu: 20 EYLÜL - 20 EKİM 2021

Değerlendirme : 20 -31 EKİM 2021

Ödül Töreni : 2 KASIM 2021

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü : 10.000 TL

İkincilik Ödülü : 7.500 TL

Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

'Mutlu et mutlu ol' Özel Ödülü: 15.000 TL

Instagram Etkileşim Ödülleri (En çok beğeni alan fotoğraflar)

Birincilik Ödülü : 10.000 TL

İkincilik Ödülü : 7.500 TL

Üçüncülük Ödülü : 5.000 TL