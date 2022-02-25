Slavia Prag-Fenerbahçe Basın Toplantısı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal,UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ikinci kaşılaşması sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya futbolculardan Dimitris Pelkas da katıldı.

Fenerbahçe'nin oyuncu Dimitris Pelkas “Zor bir maç oldu. İkinci golü attıklarında 10 kişiydik. 10-15 dakika reaksiyon göstermeye çalıştık fakat yeterli olmadı. Tabi kii bugünkü maç için çalıştık ve bir planımız vardı ama planımız işlemedi. Gelecek için bunları analiz etmemiz gerekir. Bu turnuva bizim için bitti. Lige döneceğiz. Bununla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise “Maça her iki takım da istekli başladı. Rakip takım bize göre coşkulu ve sert başladı. Biz de onların bu agresifliğine fazla karşılık veremedik. Toparlanmaya çalışırken Ferdi'nin sakatlığı sonrası sahada 10 kişi iken ikinci golü yedik. Takım demorolize oldu. Bir gol bulup devreyi bu şekilde bitirdik. İkinci yarıya yine agresif başladılar. Oyunu dengelemek için hamlelerde bulunduk ama dengeleyip dengelemediğimiz tartışılır. Üçüncü golü yedikten sonra bir gol daha bulduk ama yeterli olmadı.

Türkiye kupasından ve Konfreans Ligi'nden elendik. Elimizde bir tek Lig kaldı. Artık bahanemiz yok. Maç maç düşünüp bu takımı üst sıralara taşıyıp önümüzdeki sezon avrupa kupalarına gidecek bir sıralamaya getirmeliyiz. Biz bugün buraya kendi evimizde kaybettiğimiz için gol yemeden gol bulmalıydık. Arkada üçlü kalıp forvetleri içeri alıp kanatlarla ileri çıkmaktı bugünkü kurgumuz. Ferdi sakatlanınca ve ikinci golü yiyince takım demorolize oldu ve dörtlü sisteme döndük. Rakip çok koştu,çok mücadele etti. Karşılık vermekte eksik kaldık. Sadece iki gol ile karşılık verebildik ve çok üzgünüz bu konuda. Tabii ki bugünkü maç bize Fenerbahçe'nin Lig mücadelesinde oyuncularının kim olacağını kimlerin ön plana çıkacağını gösterdi. Sakat oyuncularımızın katılmasıyla ve hazır olan oyuncularla kadroyu kuracağız. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var” dedi.

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky ise “Her iki maçta da kendi tempomuzu hissettirmek istedik. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Fakat biz de iyi hazırlandık. İki maçta da baskılı oynadık. Güçlü forvetlerine baskı yaparak etkisiz hale getirmek istedik. Başarılı da olduk. İki maçta attığımız 6 gol az bile. Çok daha fazla atabilirdik. Ben şahsen İstanbul'daki maça gidemedim. Türkiye'deki taraftarların nasıl futbol aşığı olduğunu biliyorum. Benim için de süpriz oldu. Daha fazla taraftar gelmesini düşünüyordum. Kendi sahamızda ise pandemi kuralları gereği mümkün olan en yüksek sayıda taraftarımız geldi ve bizi desteklediler. Mutluyuz” dedi.

Özgür Öztürk

