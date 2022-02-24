Slavia Prag - Fenerbahçe Maç Anlatımı

SLAVİA PRAG 1-0 FENERBAHÇE
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
5' Slavia Prag karşılaşmaya etkili başladı. Kenar ortalarıyla Fenerbahçe kalesinde baskı kurdu.
8' Çizgiden çıktı! Sağdan Schranz'ın ortasında arka direkte Dorley'in sert şutunda Tisserand topu çizgiden çıkardı.
12' Sağdan Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top taca çıktı.
16' Ferdi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top üstten dışarı gitti.
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İLK 11'LER
SLAVİA PRAG: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Olayinka, Sor.
FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Ferdi, Serdar Dursun.