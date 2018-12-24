İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Slimani'den 1 yılda 2 gol

Slimani'den 1 yılda 2 gol
Slimani'den 1 yılda 2 gol

Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimani, 2018 yılında oynadığı lig müsabakalarında sadece 2 gol atabildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere ekibi Leicester City'den kiraladığı forvet oyuncusu Islam Slimani bekleneni veremedi. 2018 yılı içerisinde Premier Lig ve Süper Lig'de toplamda 2 gol atan Slimani vasatın altında kaldı. Slimani ilk golünü 2018 Ocak ayında Premier Lig'de Leicester City formasıyla Huddersfield'a karşı gol atan Slimani bundan tam 8 ay sonra Fenerbahçe formasıyla Kayserispor karşısında ikinci golünü atmıştı. Slimani sarı-lacivertli formayla beklenen gol performansını veremezken taraftarların tepkisine maruz kalmıştı. Cezayirli futbolcu Süper Lig'de devre arasına girilmesi itibariyle lig statüsünde 2018 yılında sadece 2 gol atabildi. 


Ozan Buğra Koşar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.