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Slovacko-Fenerbahçe Maç Anlatımı

Slovacko-Fenerbahçe Maç Anlatımı
Slovacko-Fenerbahçe Maç Anlatımı

UEFA Avrupa Ligi 3. Tur rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Slovacko'ya konuk oluyor.

SLOVACKO 0-0 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

8' Slovacko, yoğun Fenerbahçe baskısı karşısında kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.

18' Bruma'nın sol kanattan içeri ortasında top, kalecide kaldı.

20' Crespo ceza sahasının sağından içeri çevirmek istedi. Savunmaya çarpan top, kalecide kaldı.

23' Osayi'nin kullandığı taç atışında topla buluşan Serdar Dursun tek pasta Rossi'yi buldu ancak Uruguaylı oyuncu topu istediği gibi kontrol edemedi.

 27' Serdar'ın ceza sahasının sağından verdiği pasta ceza alanında topla buluşan Rossi'nin sert şutunda top savunmadan döndü.

30' Serdar sol çaprazdan kaleyi yokladı. Serdar'ın sert şutunda kaleci, topu son anda kornere çeldi.

34' Özellikle sol kanattan atak yapan Slovacko takımı, Fenerbahçe savunmasını geçmekte zorlanıyor.

37' Kadlec'in pasında sol kanattan bindirme yapan Holzer için ofsayt bayrağı havada.

40' Szalai'nin uzun pasında sol kanatta topla buluşan Bruma topu sürüklemek istedi ancak topun dışardan çevrildiği gerekçesiyle oyun durdu.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

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İLK 11'LER!

SLOVACKO: Nguyen, Tomic, Simko, Kadlec, Doski, Danicek, Travnik, Levin, Petrzela, Sasinka, Holzer

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Lemos, Luan Peres, Szalai, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Rossi, Bruma, Serdar Dursun

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