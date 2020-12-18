İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Slovakya Başbakanı Matovic korona virüse yakalandı

Slovakya Başbakanı Matovic korona virüse yakalandı
Slovakya Başbakanı Matovic korona virüse yakalandı

Slovakya Başbakanı Igor Matovic, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Matovic, “Bugün ben de sizden biriyim” diyerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yerel medya, Matovic'in dün akşam saatlerinde ülkenin iki koalisyon lideri ile bir araya geldiğini bildirdi.

Matovic geçtiğimiz hafta AB Liderler Zirvesi'ne katılmıştı

Matovic geçtiğimiz hafta da Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesine de katılmıştı. Zirveye katılan liderler arasında yer alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dün Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Macron'un korona virüse AB Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceği öne sürülmüştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.