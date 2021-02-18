Slovakya, Covid-19 ile mücadelede AB'den sağlık personeli istedi

Slovakya, korona virüs salgını ile mücadelede yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle pandemi hastanelerinde görevlendirmek üzere Avrupa Birliği'nden (AB) 10 doktor ve 25 hemşire istedi. AB'den gelecek sağlık personelinin ilk etapta 1 ay görev yapmasını planlayan Slovakya Sağlık Bakanlığı, söz konusu sağlık çalışanlarının korona virüsle mücadelede başarı sağlanana kadar ülkede kalmasından yana olduklarını bildirdi. Misafir sağlık personelinin, ihtiyaç olan hastanelerde görevlendirileceği belirtilirken, genel tablonun kötüleşmesi halinde AB'den daha fazla sayıda doktor ve hemşire istenebileceği de ifade edildi.

Ölü sayısı istatistiklerinde dünyada birinci sırada

Slovakya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, geçtiğimiz salı günü ülkede yapılan antikor ve PCR testleri sonucu toplam 7 bin 44 korona virüs vakası tespit edilirken, 105 kişi de hayatını kaybetti. Salgının başlangıcından bu yana 526 bin 782 vaka tespit edilen 5.5 milyon nüfuslu ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı ise 6 bin 168'e ulaştı.

Slovakya medyasına göre, 100 bin kişi başına düşen ölü sayısı istatistiklerinde Slovakya an itibarıyla dünyada birinci sırada yer alıyor.

Ebru Orhan

