Slovakya Maliye Bakanı Matoviç: 'Sputnik V aşısını engellemekte başarıya ulaştınız. Aptallar, sizi tebrik ederim'

Mart ayı başında Rusya'dan aldığı korona virüs aşısı Sputnik V nedeniyle siyasi krizin patlak verdiği Slovakya'da şimdi de Rusya ile aşı krizi patlak verdi. Teslim edilen 200 bin dozluk ilk parti aşıları uygulamadan önce incelemeye tabi tutan Slovakya Devlet İlaç Enstitüsü (SUKL), kendilerine teslim edilen aşıların Avrupa İlaç Ajansı EMA'nın incelediği ve saygın tıp dergisi Lancet'te yayınlanan içerikle aynı olmadığını açıkladı. "Yayınlanan bilgilere göre Sputnik V aşısı dünyada 40 ülkede uygulanacak ancak bu aşıları bağlayan tek şey yalnızca isimlerinin aynı olması" açıklamasını yapan SUKL, Rus üretici firmanın talep etmelerine rağmen gerekli bilgi ve belgelerin yüzde 80'inin kendilerine temin etmemesi nedeniyle Sputnik V aşısının yararları ya da risklerine ilişkin bir kanıya varabilecek durumda olmadıklarını aktardı.

"Slovak Enstitüsü karalama kampanyası yürütüyor"

Slovak enstitünün iddiaları karşısında Sputnik V aşısını yurt dışına pazarlayan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ise yaptığı açıklamada aşıya ilişkin suçlamaları reddederek, Enstitünün bir karalama kampanyası yürüttüğünü ileri sürdü. Slovakya'nın aşıyı AB'nin resmi kurumlarının bir parçası olmayan laboratuvarlarda inceleme hakkı olmadığını belirten RDIF, Slovakya'nın sözleşmeyi ihlal ettiğini belirtti, aşıların ihtiyacı olan başka ülkeye gönderilmesi amacıyla geri gönderilmesini talep etti.

İki ülke arasında patlak veren aşı krizi bir önceki başbakan, şuandaki Maliye Bakanı Igor Matoviç'in RDIF yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere Moskova'da bulunduğu ana denk geldi. Birilerinin Slovakya'da Sputnik V aşısının uygulanmasını engellemeye çalıştığını dile getiren Matoviç, son gelişmeler üzerine dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden, "Aşı karşıtları Rusların sözleşmeyi sona erdirmesi konusunda başarıya ulaştı. Aptallar, sizi tebrik ederim" paylaşımında bulundu.

Bakan ve Başbakan istifa etmişti

Mart ayı başında Rusya'dan 200 bin doz korona virüs aşısı tedarik edilmesiyle patlak veren hükümet krizi neticesinde ilk olarak Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci istifa etmişti. Ancak koalisyonun ortakları Özgürlük ve Dayanışma partisinin lideri Richard Sulik ile Halk İçin partisinin lideri Marie Kotlikova, Başbakan Igor Matoviç'in de görevi bırakmasında ısrar ederek kabinedeki görevlerinden istifa etmişti. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzanna Czaputova'nın Başbakan'a hükümet ve parlamentonun yönetim kapasitesini kaybettiği gerekçesiyle istifa çağrısı yapmasının ardından Matoviç de başbakanlık görevinden ayrılmıştı. Matoviç, koltuğunu Maliye Bakanı Eduard Heger'e devrederken, kendisi de Heger'in yerine geçmişti.

Öte yandan, 5 buçuk milyon nüfuslu Slovakya'da korona virüs nedeniyle pandeminin başından bu yana tespit edilen vaka sayısı 368 bin olarak açıklanırken, 10 bin 400'e yakın kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Ebru Orhan