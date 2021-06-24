Slovakya son kullanma tarihi yaklaşan aşıları elden çıkarıyor

Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs salgınından çıkış noktası olarak görülen aşılara Slovakya'da ilgi az oldu. Slovakya hükümeti, vatandaşların ilgisinin az olması sonucu son kullanma tarihi yaklaşan Sputnik V korona virüs aşılarını elden çıkarma kararı aldı.

Ülke nüfusunun yüzde 26'sı tam olarak aşılanırken, hükümet aşı olmak isteyenlerin sayısındaki azlık nedeniyle aşıların satılacağını ya da iade edileceğini duyurdu. Konuya ilişkin görüşmeler sürerken, 160 bin doz aşıyı satın almak isteyen ülkeler arasında Batı Balkan ülkeleri ile Arjantin'in bulunduğu kaydedildi.

Slovakya hükümeti, Rusya ile imzaladığı 1 milyon dozluk aşı anlaşması kapsamında 200 bin dozdan oluşan ilk partiyi mart ayı başında teslim almıştı. Halihazırda Sputnik V aşısının birinci ya da ikinci dozunu olmak için bekleyen Slovakyalı sayısının ise 14 binde kaldığı belirtildi. Yaklaşık 6 milyon nüfusu olan ülkede en az bir doz aşı olanların sayısı 1 milyon 978 bin 168, korona virüse karşı tam olarak aşılananların sayısı ise 1 milyon 420 bin 954 olarak açıklandı.

Hükümet krizi patlak vermişti

Rusya'dan aşı alımı sonrası Slovakya'da hükümet krizi patlak vermişti. Başbakan Igor Matoviç, koalisyon ortakları ile Cumhurbaşkanı Zuzanna Czaputova'ya bilgi vermeksizin aşı alımı konusunda Rusya ile anlaşma imzalamıştı. Baş gösteren siyasi kriz üzerine ilk olarak Sağlık Bakanı Marek Krajci, daha sonra Başbakan Igor Matoviç istifa etmek zorunda kalmıştı. Matoviç'in koltuğuna Maliye Bakanı Eduard Heger oturmuştu.

Slovakya Devlet İlaç Denetim Enstitüsü (SUKL) ise Sputnik V aşısına ilişkin şüpheleri olması gerekçesiyle aşının ülkede kullanılmasına onay vermemişti. Bunun üzerine Rusya, Slovakya'nın aşıları test etme yetkisi bulunmadığını, anlaşmayı çiğnediklerini belirterek, Slovakya'dan aşıları iade etmesini istemişti.

Slovakya, son olarak aşıları Macaristan'da bulunan resmi tıbbi kontrol sertifikalı bir laboratuvara göndermiş, burada yapılan incelemenin olumlu çıkmasının ardından aşıyı vatandaşlarına uygulamaya başlamıştı.

Ebru Orhan



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