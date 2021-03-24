Slovakya'da erken seçim sinyali

Slovakya'nın korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında Rusya'dan Covid-19 aşısı satın alması üzerine ülkede başlayan siyasi kriz daha da derinleşti. Ülkenin yönetiminde bulunan 4 partili koalisyon hükümetinin 2 ortağı olan, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin Lideri ve Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik ile Halk İçin Partisi'nin Lideri ve Adalet Bakanı Marie Kotlikova, Slovakya Devlet Başkanı Zuzana Caputova'ya istifalarını sundu.

Başbakan Matoviç'e istifa çağrısı

Başkan Caputova yaptığı açıklamada, söz konusu bakanların istifalarını kabul ederek, Slovakya Başbakanı İgor Matoviç'e hükümet ve parlamentonun yönetim kapasitesini kaybettiği gerekçesiyle istifa etmesi yönünde çağrıda bulundu.

Erken seçime gidilebilir

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, koalisyonun 4. ortağı olan Biz Bir Aileyiz Partisi'nin Lideri ve Parlamento Başkanlığı görevini yürüten Boris Kollar ise, önümüzdeki birkaç gün içerisinde siyasi kriz çözülmemesi halinde ülkede erken parlamento seçimlerine gidilmesi için Caputova'ya başvuruda bulunacağını açıkladı.

Aşı krizi

Slovakya, Mart ayı başında Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve kabinenin onayı olmaksızın Rusya'dan Sputnik V Covid-19 aşısı almış, Başbakan Matoviç ile Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci, Slovakya Uluslararası Havaalanı'nda aşıları getiren uçağı bizzat karşılamıştı. Ülkede, Rusya'dan ilk etapta 200 bin doz Covid-19 aşısı tedarik edilmesiyle patlak veren hükümet krizinin ardından Bakan Krajci istifa etmişti. Fakat koalisyonun ortakları Sulik ile Kotlikova, Başbakan Matoviç'in de istifa etmesini ısrar ederken, Matoviç'in görevi bırakmayı kabul ettiği, fakat yeni bir koalisyon üzerinde anlaşmaya varılması, kabinenin yeniden bölüşülmesi ve kendisinin kabinede bir başka görev alacak olmasını şart koştuğu belirtildi.

Slovakya'da Covid-19 salgının başından bu yana 352 bin 528 vakasının tespit edilirken, ülkede Covid-19 nedeniyle toplamda 9 bin 261 kişi hayatını kaybetti.