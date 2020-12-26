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Slovakya'da ilk Covid-19 aşısı vuruldu

Slovakya'da ilk Covid-19 aşısı vuruldu
Slovakya'da ilk Covid-19 aşısı vuruldu

Slovakya’da Covid-19’a karşı aşılamanın başlaması ile Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşı ilk olarak hükümetin Pandemi Komisyonu üyesi Vladimir Krcmery’e vuruldu.

Macaristan'ın ardından Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovakya'da AB üyesi ülkelerden bir gün önce Covid-19'a karşı aşılamalar başladı. Ülkenin batısındaki Nitra kentinde bulunan Nitra Fakülte Hastanesi'nde Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşı ilk olarak hükümetin Pandemi Komisyonu üyesi Vladimir Krcmery'e vuruldu.

Öte yandan Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Portekiz ve İspanya gibi birçok AB ülkesinde ise yarın resmi olarak toplu aşılamanın başlaması beklenirken, Almanya'da ilk aşı 101 yaşındaki Ediht Kwoizalla'ya yapıldı.

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