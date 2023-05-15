Slovakya'da ilk kez teknokrat hükümet görevde

Slovakya tarihinde ilk kez teknokrat hükümet göreve geldi. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Czaputova, 30 Eylül'de düzenlenecek olan erken seçimlere ülkeyi götürecek olan 16 kişilik teknokrat hükümeti bugün atadı. Şimdiye kadarki hükümetlerin düşüşüne yol açan problemin onların toplumu sürekli zehirleyen tartışmalarından kaynaklandığını belirten Czaputova, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ludovit Odor başbakanlığındaki yeni kabinenin mevcut siyasi mücadelede yer almayacağını, hükümet üyelerinin her birinin kendi alanında uzman olduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'na eski diplomat Miroslav Wlachovsky, İçişleri Bakanlığı'na Ivan Szimko, Milli Savunma Bakanlığı'na Martin Sklenar'ın atandığı kabinenin lideri Odor yaptığı açıklamada, ülkeyi sükunet, profesyonellik, gelecek bölünmelerin ortadan kaldırılması ve ülkeye hizmetten oluşan 5 ilkeyle yöneteceklerini aktardı.

Bir süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Slovakya'da Eduard Heger hükümeti, geçtiğimiz aralık ayında parlamentoda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Cumhurbaşkanı Czaputowicz, Heger'i sonbaharda düzenlenecek erken seçimlere kadar ülkeyi yönetmesi için tekrar başbakan olarak atamıştı. Görevi kabul eden Heger ise, 7 Mayıs'ta istifasını sunmuştu.

Anketlere göre 30 Eylül'de düzenlenecek parlamento seçimlerinde Ukrayna'ya silah verilmesine karşı çıkan eski Başbakan Robert Fico'nun lideri olduğu İstikamet Sosyal Demokrasi Partisi (Smer-SD) önde görünüyor.

Ebru Orhan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.