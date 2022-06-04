İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Slovakya'da tren kazasında 4'ü ağır 70 kişi yaralandı

Slovakya'da tren kazasında 4'ü ağır 70 kişi yaralandı
Slovakya'da tren kazasında 4'ü ağır 70 kişi yaralandı

Slovakya’nın Zilina Bölgesi'nde meydana gelen tren kazasında 4’ü ağır 70 kişi yaralanırken ilk bilgilere göre kazada can kaybı yaşanmadı.

Slovakya'nın Zilina Bölgesi'nde Vrutky ve Varin kasabaları arasında bir lokomotifin, arızalanarak duran bir yolcu trenine çarpması sonucu 4'ü ağır 70 kişi yaralandı. Makinistlerin hayatlarını kaybettikleri bilgisi itfaiye ekipleri tarafından yalanlanırken olay yerinegelen sağlık ekipleri ağır yaralı hastaları helikopter ile hastaneye götürdü.

Bakanlar olay yerinde

Slovakya Başbakanı Eduard Heger yaptığı açıklamada “Malesef ciddi bir tren kazası yaşandı. İçişleri,Sağlık ve Ulaştırma Bakanlarımız olay yerine gidiyorlar. Benidurum hakkında bilgilendirecekler. Olay yerinde bulunan tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ederim.” dedi.

Kaza yerinde Martin, Zilina ve Trenn'den profesyonel itfaiyeciler ile Zilina ve Banovce nad Bebravou'dan kurtarma ekiplerinin yanı sıra gönüllü itfaiyeciler yer alıyor.

Özgür Öztürk
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.