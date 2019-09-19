Slovan Bratislava Beşiktaş Maç Anlatımı

SLOVAN BRATİSLAVA:2 BEŞİKTAŞ:2

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63' Bratislava gole yaklaştı! Rharsalla sol kanattan ceza sahasına girdi ve önünü boşaltarak topu uzak direğe gönderdi ancak top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

61' Ceza sahası sol çaprazda topla buluşan N'koudou'nun şutu kalecide kaldı.

58' GOL! Savunmanın arkasına atılan pasta top Ruiz'den sekti ve sağ taraftan ceza sahasına giren Sporar topu yakın köşeden ağlara gönderdi.

52' Ceza sahasına gelen ortada bomboş kalan Sporar topu kafayla altı pasa indirdi Rebocho araya girerek topu göğsüyle kaleci Karius'a kazandırdı.

49' Beşiktaş atağında Douglas uzaktan şansını denedi top kaleci Greif'te kaldı.

47' İkinci yarıda ilk etkili atak Bratislava'dan Sporar sağ kanatta topla buluştu ve pasını ceza sahası içine koşu yapan Drazic'e aktardı. Onun şutunda top kaleci Karius'ta kaldı.

46' Hakem ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

45' GOL! İlk yarının uzatma dakikasında Bozhikov kendi kalesine attı ve Beşiktaş 2-1 öne geçti.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

44' Bratislava etkili geldi! Sporar sol kanattan ilerleyerek önünü açtı falsolu şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

41' Ljajic'in kullandığı frikik barajda kaldı.

36' Beşiktaş'ta hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan Adem Ljajic sarı kart gördü

35' Bratislava etkili geldi! Sporar sağ kanattan ceza sahası içine girerek çizgiye indi. İçeri çevirdiği pasında son anda Vida araya girdi.

29' Adem Ljajic'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu.

28' Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonda Ljajic'i düşüren de Kamps sarı kart gördü

27' Beşiktaş penaltı kazandı!

23' Beşiktaş köşe vuruşunun ardından tehlikeli geldi. Ceza sahasında yaşanan karambolün sonrasında top Ljajic'in önünde kaldı fakat onun vuruşunda top kaleyi bulmadı.

19' Dorukhan'ın yaptığı top kaybı sonrası ev sahibi ekip Drazic ile hızlı geldi. Sırp oyuncu topu rakibinden kurtardıktan sonra savunma arkasına tehlikeli bir pas gönderdi. Topla buluşan Sporar kaleci Karius'u geçemedi ve top kornere gitti.

16' Beşiktaş bu dakikaya kadar topla daha fazla oynayan taraf olsa da topu tehlikeye bölgeye taşımakta zorluk yaşıyor.

14' GOL! Kaleci Greif'in uzun vuruşunda Beşiktaş file bekçisi Karius kalesini terketti ancak ceza sahası dışında takım arkadaşıyla çarpışıp topu uzaklaştıramadı. Pozisyonu takip eden Sporar seken topu önüne aldı ve boş kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

11' Bratislava etkili geldi! Medvedev'in sağ kanattan ortasında Sporar kafa vuruşunu yaptı top yandan auta çıktı.

8' Beşiktaş'ta Victor Ruiz sarı kart gördü

4' Bratislava atağında Rharsalla'nın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

2' Dorukhan rakibinin müdahalesi ile ufak bir sakatlık yaşadı ancak karşılaşmaya devam ediyor.

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı...

İlk 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Umut

Slovan Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, de Kamps, Holman, Ibrahim, Drazic, Rharsalla, Sporar