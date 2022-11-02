İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

SMA hastası Arya bebeğin yardım kumbarasını çaldılar

SMA hastası Arya bebeğin yardım kumbarasını çaldılar
SMA hastası Arya bebeğin yardım kumbarasını çaldılar

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde gözlemeci dükkanına hırsızlık yapmak amacıyla giren 3 hırsız, SMA hastası Arya bebeğin iş yerinde bulunan bağış kumbarasını çaldı. Polis tarafından yakalanan hırsızlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SMA hastası Arya bebeğin yardım kumbarasını çaldılar - Tıkla İzle

Olay, dün gece Pazarcı Mahallesi, Selinus Sahili'nde bulunan gözlemecide meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerine giren 3 hırsız, içeride bulunan Arya bebeğin bağış kumbarasını çalarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerini açan dükkan sahipleri, içeriye hırsız girdiğini anlayıp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Arya bebeğin bağış kumbaralarını çalan hırsızların Esat T., Murat T. ve Serdar Ş. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanarak polis tarafından gözaltına alınan hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Esat T., Murat T. ve Serdar Ş. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geylani Topaloğlu

İLGİLİ HABER
Levyeli hırsız esnafı canından bezdirdi Levyeli hırsız esnafı canından bezdirdi
İLGİLİ HABER
Merdiveni çalındı, hırsıza çağrıda bulundu Merdiveni çalındı, hırsıza çağrıda bulundu
İLGİLİ HABER
Kartalda minibüs içinden hırsızlık kamerada Kartal’da minibüs içinden hırsızlık kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.