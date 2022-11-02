SMA hastası Arya bebeğin yardım kumbarasını çaldılar

Olay, dün gece Pazarcı Mahallesi, Selinus Sahili'nde bulunan gözlemecide meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerine giren 3 hırsız, içeride bulunan Arya bebeğin bağış kumbarasını çalarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerini açan dükkan sahipleri, içeriye hırsız girdiğini anlayıp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Arya bebeğin bağış kumbaralarını çalan hırsızların Esat T., Murat T. ve Serdar Ş. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanarak polis tarafından gözaltına alınan hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Esat T., Murat T. ve Serdar Ş. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geylani Topaloğlu

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