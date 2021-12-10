Smart Trade Coin mağdurlarından savcılığa suç duyurusu

Smart Trade Coin şirketi tarafından dolandırıldıklarını öne süren mağdur vatandaşlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, ‘bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık', ‘yatırım tavsiyesi verme' ve ‘nitelikli dolandırıcılık' suçlarından Smart Trade Coin şirketi ile 11 kişi hakkında dava açılması talep edildi. Şüphelilerin verdikleri tavsiyelerle mağdurları zarara uğrattıklarının iddia edildiği dilekçede, mağdurların kalan paralarının çekilmesine izin verilmediği öne sürüldü.

Şüphelilerin yakalanması talep edildi

Suç duyurusu dilekçesinde ilgili 11 kişinin Smart Trade Coin Web sitesi üzerinden insanları ‘ponzi, saadet zinciri, piramit yapı' adı altında sisteme kaydettikleri, üye yaptıkları her şahıstan komisyon kazandıkları ve ayrıca üyelerin gelirlerinden her ay yüzde 5 komisyon kazandıkları öne sürüldü. Referans olmadan bu sisteme üye olunamadığının da belirtildiği dilekçede, mağdurların anaparalarını tamamen kaybettiklerini söyledikleri iddia edilirken, şüphelilerin yakalanarak ifadelerinin alınması talep edildi.

“Şirketin kendisine ait olan Web sitesi hala açık durumdadır”

Suç duyurusunun ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde mağdurlar adına açıklamaya yapan Avukat Adem Ay, “Burada bulunmamızın en büyük sebebi, Smart Trade Coin şirketi tarafından şahısların tüm bugüne kadar biriktirdikleri paralarını bir nevi dolandırmak usulüyle ellerinden alınmasıdır. Smart Trade Coin şirketi hakkında en son yapmış olduğumuz savcılık görüşmesinde Marshall Adaları'nda kurulmuş hayali bir posta kutusu olduğu tarafımıza belirtilmiştir. Bununla birlikte ne yazık ki mağdurlar ve mağduriyette artmaya devam etmektedir çünkü Smart Trade Coin şirketinin kendisine ait olan Web sitesi hala açık durumdadır, hala kişiler reklam yapmaya devam etmektedir ve mağduriyet sayısı ne yazık ki şikâyetlere rağmen artmaya devam edecektir. Buradan soruşturmanın genişletilmesini ve kodlar üzerinden paraların nereye aktarıldığını ve nasıl buraya getirileceği noktasında araştırmanın tam manasıyla yapılması için savcılıklarımızın elini taşın altına koymasını istiyoruz. Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz. Çok yüksek bir meblağ ve Todex bugün gün yüzüne çıkmış ama Smart Trade Coin'in yaptığı şey ne yazık ki gün yüzüne çıkarılmamıştır” diye konuştu.

“Benim eşim kendini asarak vefat etti”

Mağdurlardan biri olan Nimet An açıklamasında “Bizi neden kimse dinlemiyor? 6 aydır şikâyetçi olmuşuz 6 ay içinde hiçbir şey yok ve bizi dolandıran devlet memurları, 2 tane polis tarafından şuan da Güvenlik Şube'de polislik yapıyorlar. Dolandırıldık. Bizim elimizden bütün yatırımlarımızı aldılar. Benim 4 tane yetimim var, eşim kendini asarak vefat etti. Bu durumda biz ne yapabiliriz? Biz hem dolandırıldık hem de mağdur olduk. Buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum lütfen sesimizi duysunlar, bize yardımcı olsunlar” dedi.

“1 kuruş dahi almadım”

Smart Trade Coin mağdurlarından Mehmet Güvenç ise, “Paramızı direkt kripto para olarak attık ki zaten bu kripto paraları da adamlar normalde kimi günler kripto piyasasında yüzde otuz, yüzde elli, yüzde atmış, yüzde seksen dahi kazanabiliyorsunuz. Bu adamların bize verdikleri yanıt şuydu, ‘biz arkadaşlar, bu robot program vasıtasıyla borsalar arası kur farkından alım satım yaparak arbitraj dediğimiz sistem üzerinden size aylık bir kazancın yüzde otuzunu vereceğiz' Yani siz 100 lira yatırıyorsanız biz size bu paranın 1 ay içerisinde yüzde otuzunuzu vereceğiz, ekleyeceğiz. Bu şekilde bu sistemde para kazanırsınız ama üstü de onların. Ben zaten biz Nisan'ın sonunda attık, Haziran'ın 5'inde sistemi zarar etti diye açıkladılar. Hiç para almadım, 1 kuruş dahi almadım” şeklinde konuştu.

“Aradığım zaman bir türlü telefonlara çıkmadılar”

Diğer bir Smart Trade Coin mağduru Kafiye Çelebi, gözyaşlarını tutamayarak, “O zamanlar 30 bin dolar verdim, dairem vardı burada satmıştım, o dairenin parasını verdim. Daha sonra 1 sene sonra tamam bekleyelim, bekleyelim. Hep böyle ay ay atılır, üçüncü ayda, beşinci ayda, onuncu ayda derken aradan tekrar 1 yıldan fazla zaman geçti. Sonra bu Smart Trade Coin'i çıkardılar. Bize de, hatta benim kızlarım da var. 12 bin 500 dolar bir kızıma, 12 bin 500 dolar diğer kızıma birde küçük oğluma 5 bin dolarlık almıştım. Aşağı yukarı 97 bin dolar para ödedim o zaman, yani elimde nakit param, 5 tane dairem vardı onları sattım. Birde fındık bahçemiz vardı. Ondan sonra sattıktan sonra 50 bin dolarlık, düşünün o kadar yüksek meblağlardaki paranın karşılığında bize Smart Trade Coin verdiler. Onu da 26 Cent'den hesap ederek verdiler ki şu anda çöp yani yok, hiçbir şey yok, sistemden kayboldu gitti. Aile olarak bizi en yakınlarımızdan vurdular. En sevdiklerimizle bizi mahvettiler, anladınız mı benim derdim bu. 3 ay kendime gelemedim. Aradığım zaman bir türlü telefonlara çıkmadılar. Bu ülkenin savcısı, hakimi lütfen” ifadelerini kullandı.

Sema Demir - İrem Demir