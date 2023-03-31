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Soba çaldığını iddia etti, eskiciye saldırdı

Soba çaldığını iddia etti, eskiciye saldırdı
Soba çaldığını iddia etti, eskiciye saldırdı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde soba çaldığı iddia edilen eskiciye bir kişi sopayla saldırdı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Soba çaldığını iddia etti, eskiciye saldırdı - Tıkla İzle

Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, soba çaldığı gerekçesiyle eskiciye sopayla saldırdı. Koluna aldığı sopa darbeleri sonrasında eskici olay yerinden giderken o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde sopa olan şahsın, eskiciye defaten vurması ve eskicinin kendini koruyarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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