Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığa müebbet

2018 yılının Mart ayında Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir lokantada garsonluk yapan, 7 yıl önce eşinden boşanan iki çocuk babası İmam Alp (50), arkadaşıyla kirada oturdukları evde bulunan kömür sobasını, borçları nedeniyle satmaya karar verdi. Alp, sokaktan geçen hurdacı Erdem Dalhan'ı (37), sobaya bakması için eve çağırdı. İmam Alp ile soba için 50 liraya anlaştığı Dalhan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce İmam Alp, soba kapağı ile Dalhan'ın başına defalarca vurdu. Ardından da Dalhan'ın başını duvara çarptı. Dalhan olay yerinde öldü. Cinayetten sonra kahveye giderek çay içen İmam Alp, eve gelip cesedi bulan ev arkadaşının ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İmam Alp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İmam Alp hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmek' suçundan müebbet ve 'yağma' suçundan da hapis talebiyle açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada son sözü sorulan İmam Alp, "'Ağabey nerelisin, yaşın kaç? Maşallah güçlüsün, kuvvetlisin, bu evde bekar mı yaşıyorsun?' diye sorular sordu. Bu sözlerle bana cinsel içerikli mesaj verdiğini hissettim ve sinirlendim. Bu konuşmasının hoş olmadığını söyledim. Yüzüme bakınca soba kapağını üzerine attım. Merdivenden yuvarlandı. Birbirimizin üzerine çullandık. Başını defalarca duvara çarptım. Ölümüne neden olduğumdan dolayı pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İmam Alp'e 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Süleyman Aydın